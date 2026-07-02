Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Maths 1re Spécialité

Christian Lixi, Gérard Chassard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des cours complets , de l' approfondissement , des points méthode , 200 exercices et sujets, 18 tutos audio et des corrigés détaillés pour réviser les mathématiques en 1re ! Conforme à la réforme du Lycée ABC Excellence - Maths 1re Pour briller toute l'année et assurer un bon dossier Parcoursup - Approfondissez toutes les notions du nouveau programme . - Renforcez vos connaissances à l'aide de rubriques : Rappel , Remarque , Astuce , Méthode ... - Entraînez-vous intensivement à l'aide de plus de 200 exercices variés de difficulté croissante et des sujets corrigés commentés . - Anticipez : de nombreuses rubriques et activités pour vous préparer à l'année de Terminale. + 18 tutos audio pour réviser autrement !

Par Christian Lixi, Gérard Chassard
Chez Nathan

|

Auteur

Christian Lixi, Gérard Chassard

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths 1re Spécialité par Christian Lixi, Gérard Chassard

Commenter ce livre

 

Maths 1re Spécialité

Christian Lixi, Gérard Chassard

Paru le 02/07/2026

400 pages

Nathan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095067120
9782095067120
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.