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Tout le tronc commun en 200 fiches 1re générale

Evelyne Pons-Soumah

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Compil de fiches pour le Bac 1re : Tout le tronc commun en 200 fiches = Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Enseignement scientifique, Anglais, Espagnol, Allemand > Avec les 12 oeuvres au programme du Bac de Français 2027 ! > Conforme aux nouveaux programmes d'enseignement scientifique et mathématiques 1re Conforme à la réforme du lycée Des fiches simples et claires pour un maximum d'efficacité ! - Des fiches détachables au format poche pour réviser un peu tout le temps. - Des synthèses visuelles dans toutes les matières. - Des quiz pour s'auto-évaluer. ET EN PLUS : - Un système pratique pour suivre ses révisions - Des infos-clés sur les rabats de couverture - Des exos interactifs accessibles par QR code

Par Evelyne Pons-Soumah
Chez Nathan

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Auteur

Evelyne Pons-Soumah

Editeur

Nathan

Genre

Multi-Matières Général

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Tout le tronc commun en 200 fiches 1re générale

Evelyne Pons-Soumah

Paru le 02/07/2026

528 pages

Nathan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782095063856
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