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Mechanical Buddy Universe Tome 2

Takuji Katô

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Dans un univers mécanique, l'humanité n'est plus l'apanage de l'homme ! Rainy veut à tout prix prouver à sa mère qu'elle peut se reposer sur lui, mais il se retrouve en mauvaise posture lorsqu'il part en mission solo... C'est Daria, une combattante aguerrie ayant survécu à la guerre, qui lui sauve la mise. Cette rencontre permet au garçon de gagner en maturité et de comprendre que, parfois, la fuite est la meilleure solution ! Même si le fils est loin d'égaler sa mère, la confiance qui les lie en fait un duo très efficace... mais peut-être est-il temps que l'équipe s'agrandisse ? Succès instantané dès son apparition sur Internet, Mechanical Buddy Universe offre non seulement de l'action à couper le souffle, mais surtout une galerie de personnages charismatiques, dessinés avec tendresse et drôlerie.

Par Takuji Katô
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Takuji Katô

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Mechanical Buddy Universe Tome 2

Takuji Katô trad. Damien Guinois

Paru le 04/06/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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