Mechanical Buddy Universe Tome 2

Dans un univers mécanique, l'humanité n'est plus l'apanage de l'homme ! Rainy veut à tout prix prouver à sa mère qu'elle peut se reposer sur lui, mais il se retrouve en mauvaise posture lorsqu'il part en mission solo... C'est Daria, une combattante aguerrie ayant survécu à la guerre, qui lui sauve la mise. Cette rencontre permet au garçon de gagner en maturité et de comprendre que, parfois, la fuite est la meilleure solution ! Même si le fils est loin d'égaler sa mère, la confiance qui les lie en fait un duo très efficace... mais peut-être est-il temps que l'équipe s'agrandisse ? Succès instantané dès son apparition sur Internet, Mechanical Buddy Universe offre non seulement de l'action à couper le souffle, mais surtout une galerie de personnages charismatiques, dessinés avec tendresse et drôlerie.