Ichi the Witch Tome 4

Attention, majiks : la chasse aux sortilèges est ouverte ! Après s'être rendu au Pays du Bonheur pour trouver un allié contre l'Anti-monde, Ichi fait la connaissance d'un certain Gokuraku... Cet individu considéré comme dangereux par Mantinelle lui demande son aide pour acquérir un majik, et pas n'importe lequel : celui du sommeil bienheureux, vénéré par les habitants du royaume ! Maître Bakugami est effectivement un admirateur de l'Anti-monde qui ne souhaite que la disparition de l'humanité, non une divinité bienveillante... mais l'homme-sorcière n'a que la parole de son kidnappeur pour le savoir. Acceptera-t-il tout de même la requête ? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l'univers d' Ichi the Witch , où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières !