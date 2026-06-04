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Ichi the Witch Tome 4

Osamu Nishi, Shiro Usazaki

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Attention, majiks : la chasse aux sortilèges est ouverte ! Après s'être rendu au Pays du Bonheur pour trouver un allié contre l'Anti-monde, Ichi fait la connaissance d'un certain Gokuraku... Cet individu considéré comme dangereux par Mantinelle lui demande son aide pour acquérir un majik, et pas n'importe lequel : celui du sommeil bienheureux, vénéré par les habitants du royaume ! Maître Bakugami est effectivement un admirateur de l'Anti-monde qui ne souhaite que la disparition de l'humanité, non une divinité bienveillante... mais l'homme-sorcière n'a que la parole de son kidnappeur pour le savoir. Acceptera-t-il tout de même la requête ? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l'univers d' Ichi the Witch , où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières !

Par Osamu Nishi, Shiro Usazaki
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Osamu Nishi, Shiro Usazaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Ichi the Witch Tome 4

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. David Le Quéré

Paru le 04/06/2026

Editions Ki-oon

7,20 €

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