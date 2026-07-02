Mon cahier de vocabulaire en images CE1-CE2

Une approche originale pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire en CE1 et CE2 ! Aidez votre enfant à enrichir son vocabulaire en CE1 et CE2 grâce à un cahier illustré, ludique et progressif, conforme au programme. Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CE1 et CE2 (79 ans) pour apprendre, comprendre et réutiliser le vocabulaire essentiel de l'école primaire grâce à une approche visuelle, claire et structurée, conforme au nouveau programme. Rédigé par une équipe d'enseignants, il facilite la mémorisation des mots et leur utilisation à l'oral comme à l'écrit. 20 chapitres pour aborder tous les aspects du vocabulaire : Enrichir le vocabulaire (apporter de nouveaux mots) grâce aux thématiques de chaque page Etablir des relations entre les mots, sémantiques (polysémie, champ lexical, antonymes, etc.) et morphologiques (préfixes, suffixes...) Une approche illustrée permettant : Une mise en pratique attractive de la notion par des exercices dont l'image est le support Le réinvestissement du vocabulaire acquis dans un écrit thématique L'entrée par l'image rend l'apprentissage plus concret, plus motivant et plus efficace, notamment pour les enfants ayant besoin de repères visuels. = Un outil essentiel pour donner du sens aux mots et renforcer les bases du français dès le CE1CE2.