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Mon cahier de dictées CE2

Marie-Christine Olivier, Françoise Lemau

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Le cahier idéal pour progresser en dictée en CE2 ! Aidez votre enfant de CE2 à réussir ses dictées grâce à un cahier progressif et rassurant pour écrire avec moins de fautes et plus de confiance. Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CE2 (89 ans) pour s'entraîner efficacement à la dictée tout au long de l'année et consolider les bases en orthographe, grammaire et conjugaison, conformément au nouveau programme scolaire. Rédigé par une équipe d'enseignants, il propose une méthode claire, progressive et accessible pour aider chaque enfant à mieux écrire. > Une méthode complète et structurée Dans ce cahier, votre enfant trouvera : - Des dictées construites autour des notions essentielles du CE2 - Un travail approfondi en orthographe grammaticale, orthographe d'usage et conjugaison - Des rappels de règles et une méthode simple pour bien préparer une dictée - Des exercices progressifs , à faire avant la dictée pour se tester et après la dictée pour s'améliorer - Une sélection de mots à connaître par coeur pour enrichir son vocabulaire - Une dictée du champion pour valoriser les progrès - Des pages quadrillées adaptées pour écrire les dictées > Pensé aussi pour les parents - Des conseils pratiques pour accompagner votre enfant à la maison - Un encart détachable avec les textes des dictées et les corrigés - Idéal pour les devoirs, le soutien scolaire ou une révision régulière = Un cahier structurant pour gagner en assurance en dictée et préparer sereinement le CM1.

Par Marie-Christine Olivier, Françoise Lemau
Chez Bordas Editions

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Auteur

Marie-Christine Olivier, Françoise Lemau

Editeur

Bordas Editions

Genre

Français

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Mon cahier de dictées CE2

Marie-Christine Olivier, Françoise Lemau

Paru le 02/07/2026

32 pages

Bordas Editions

5,20 €

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Scannez le code barre 9782047410196
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