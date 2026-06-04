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Agenda Gamers Jeux vidéo 2026-2027

Stéphane Pilet

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Apprends-en plus sur tes jeux vidéo préférés avec l'agenda Gamers 2026-2027 ! Passe une année scolaire haute en gaming avec tous les jeux vidéo qui ont marqué les dernières décennies ! Sur chaque page, tu retrouveras des anecdotes, des secrets bien gardés et des infos insolites sur les jeux cultes : Fortnite , Minecraft , Roblox , Call of Duty , les Sims , Grand Theft Auto ou encore les derniers épisodes de la saga Zelda . Découvre les références légendaires qui ont marqué les esprits gamers avec Mario , Sonic ou Lara Croft . Souviens-toi des dernières nouveautés qui ont enflammé la scène gaming à l'image d'Elden Ring , Clair Obscur ou Hogwarts Legacy . Que tu sois un pro des RPG comme Final Fantasy , un mordu des FPS à la Valorant , un fou des jeux de plateformes oldschool ou un accro des MOBA comme League of Legends , cet agenda répondra à toutes tes attentes de gamer averti. Un agenda non-officiel

Par Stéphane Pilet
Chez 404 Editions

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Auteur

Stéphane Pilet

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

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Agenda Gamers Jeux vidéo 2026-2027

Stéphane Pilet

Paru le 04/06/2026

400 pages

404 Editions

9,95 €

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