Agenda Gamers Jeux vidéo 2026-2027

Apprends-en plus sur tes jeux vidéo préférés avec l'agenda Gamers 2026-2027 ! Passe une année scolaire haute en gaming avec tous les jeux vidéo qui ont marqué les dernières décennies ! Sur chaque page, tu retrouveras des anecdotes, des secrets bien gardés et des infos insolites sur les jeux cultes : Fortnite , Minecraft , Roblox , Call of Duty , les Sims , Grand Theft Auto ou encore les derniers épisodes de la saga Zelda . Découvre les références légendaires qui ont marqué les esprits gamers avec Mario , Sonic ou Lara Croft . Souviens-toi des dernières nouveautés qui ont enflammé la scène gaming à l'image d'Elden Ring , Clair Obscur ou Hogwarts Legacy . Que tu sois un pro des RPG comme Final Fantasy , un mordu des FPS à la Valorant , un fou des jeux de plateformes oldschool ou un accro des MOBA comme League of Legends , cet agenda répondra à toutes tes attentes de gamer averti. Un agenda non-officiel