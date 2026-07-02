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Assure ton brevet avec bossetesmaths.com ! Maths 3e

Corinne Huet

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Donnez à votre enfant toutes les clés pour réussir l'épreuve de maths au Brevet : cours clairs, vidéos pédagogiques et entraînement intensif pour gagner des points toute l'année. Le livre de maths 3e pour réussir le Brevet en toute confiance ! Conçu par Corinne Huet, professeure agrégée de mathématiques, ce manuel Bordas accompagne votre enfant tout au long de l'année de 3e pour assurer le contrôle continu et cartonner à l'épreuve du Brevet. > Tout le programme de maths de 3e, expliqué simplement - Les 5 domaines du programme officiel : Nombres et calculs, Espace et géométrie, Proportionnalité et Fonctions, Algorithmique et programmation, Gestion de données - L'essentiel à maîtriser pour chaque notion, expliqué pas à pas > Une méthode efficace et motivante - Près de 70 vidéos pédagogiques accessibles à tout moment - Des exercices résolus pour comprendre les méthodes attendues - Plus de 450 exercices corrigés , dont de véritables sujets de brevet - Entraînement aux automatismes , clé de la réussite sans calculatrice > Des résultats concrets pour le Brevet - Gagner des points au contrôle continu - Etre prêt le jour J grâce à un entraînement progressif - Réviser à son rythme, en toute autonomie = Un outil indispensable pour réviser les maths de 3e et réussir le Brevet avec assurance.

Par Corinne Huet
Chez Bordas Editions

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Auteur

Corinne Huet

Editeur

Bordas Editions

Genre

Mathématiques 3e

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Assure ton brevet avec bossetesmaths.com ! Maths 3e

Corinne Huet

Paru le 02/07/2026

128 pages

Bordas Editions

11,95 €

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