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#Roman jeunesse

L'année solitaire

Alice Oseman

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" On est censés vivre la plus belle période de notre vie. On est jeunes, on est en train de décider de notre avenir (c'est en tout cas ce qu'on nous répète), on a des amis. Mais en fait, tous, on attend que quelque chose change. Becky, ma meilleure amie, avec qui je rigole de moins en moins. Lucas, qui réapparaît dans ma vie après toutes ces années. Mon frère Charlie, la plus belle personne que je connaisse. Michael Holden, avec son sourire trop grand. Et moi, la fille la plus cynique et pessimiste du lycée. On attend tous que quelque chose change".

Par Alice Oseman
Chez Hachette

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Auteur

Alice Oseman

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'année solitaire

Alice Oseman trad. Anne Delcourt

Paru le 02/07/2026

400 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017351924
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