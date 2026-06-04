Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Le dentiste d'Auschwitz

Benjamin Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un témoignage rare, lucide et profondément humain sur l'une des pages les plus sombres de l'Histoire. En 1941, Benjamin Jacobs est encore étudiant en médecine dentaire quand il est déporté avec son père. Transporté dans plusieurs camps avant de terminer à Auschwitz, il ne doit sa survie qu'à sa trousse de dentiste. Dans l'univers concentrationnaire où la valeur d'un homme se mesure à son utilité, soigner devient pour lui un moyen de survivre. Affecté dans les infirmeries des camps de concentration, il a pour mission de s'occuper des détenus malades. A Auschwitz, il exerce au Krankenbau, le lieu que fréquente également le médecin nazi Josef Mengele. Chaque jour, il lutte pour préserver ce qu'il lui reste d'humanité dans un système conçu pour la détruire. Son récit bouleversant raconte la faim, la peur et la mort mais aussi les gestes de solidarité et les instants de courage.

Par Benjamin Jacobs
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Benjamin Jacobs

Editeur

Editions Tallandier

Genre

témoignages personnels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le dentiste d'Auschwitz par Benjamin Jacobs

Commenter ce livre

 

Le dentiste d'Auschwitz

Benjamin Jacobs trad. Patrick Hersant

Paru le 04/06/2026

416 pages

Editions Tallandier

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021067547
9791021067547
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.