Le dentiste d'Auschwitz

Un témoignage rare, lucide et profondément humain sur l'une des pages les plus sombres de l'Histoire. En 1941, Benjamin Jacobs est encore étudiant en médecine dentaire quand il est déporté avec son père. Transporté dans plusieurs camps avant de terminer à Auschwitz, il ne doit sa survie qu'à sa trousse de dentiste. Dans l'univers concentrationnaire où la valeur d'un homme se mesure à son utilité, soigner devient pour lui un moyen de survivre. Affecté dans les infirmeries des camps de concentration, il a pour mission de s'occuper des détenus malades. A Auschwitz, il exerce au Krankenbau, le lieu que fréquente également le médecin nazi Josef Mengele. Chaque jour, il lutte pour préserver ce qu'il lui reste d'humanité dans un système conçu pour la détruire. Son récit bouleversant raconte la faim, la peur et la mort mais aussi les gestes de solidarité et les instants de courage.