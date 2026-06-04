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Garder espoir

Frédéric Duclot

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Le livre de référence pour retrouver l'espoir Crises mondiales, épreuves personnelles... chacun de nous a plus que jamais besoin d'espoir. Peu importe les difficultés que tu traverses et tes objectifs, ce livre te guidera sur ton chemin. Tu y trouveras 21 messages et de nombreuses stratégies concrètes pour renforcer ton optimisme, ta résilience et ta confiance en toi. Car, quels que soient les enjeux et les épreuves, l'être humain a d'immenses ressources en lui-même pour les surmonter et les transformer, individuellement et collectivement. Tu apprendras ici à les développer. Un livre pour éclairer l'obscurité que chaque personne peut rencontrer dans les moments difficiles de sa vie et pour contribuer à donner de l'espoir au monde. Participe à ce mouvement de solidarité en partageant cette lumière autour de toi. "Tout ce qui est fait de grand dans le monde est fondé sur l'espoir". - Martin Luther King

Par Frédéric Duclot
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Frédéric Duclot

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Réussite personnelle

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Garder espoir

Frédéric Duclot

Paru le 04/06/2026

240 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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