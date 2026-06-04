Notre liberté de penser

Nos pensées ne sont plus vraiment les nôtres. Chaque jour, nos émotions, nos opinions et nos décisions sont orientées, amplifiées, souvent influencées par des algorithmes, des récits et des images. Une guerre insidieuse et silencieuse a commencé. Elle ne se livre pas sur des territoires, mais dans nos esprits : la guerre cognitive. A la croisée de la technologie, des neurosciences et de la géopolitique, ce nouveau champ de bataille ne vise plus nos frontières, mais notre capacité à juger, à douter, à décider. Il redéfinit la liberté elle-même, non pas celle d'agir librement, mais celle de penser sans être manipulé. Isabelle Chappuis, conseillère nationale et spécialiste de l'impact des technologies, montre comment cette guerre invisible s'immisce au coeur de nos démocraties. Elle en révèle les mécanismes, mesure ses effets sur la confiance collective et alerte sur l'érosion progressive de notre autonomie de jugement. Surtout, elle propose des pistes concrètes pour résister, se protéger et reconquérir notre souveraineté cognitive, individuelle et collective. Porté par des fictions qui rendent tangible ce que nous vivons déjà sans toujours le percevoir, ce livre propose des clés pour comprendre et ne plus subir.