Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 10 . Edition collector

Hiromu Arakawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du mystère, du surnaturel, de l'aventure, une histoire de fraternité : le nouveau Hiromu Arakawa est un manga inclassable qui réserve bien des surprises ! Les forces du village de Nishino ont attaqué des alliés du village de Higashi. Les survivants subissent les assauts de Daigo, le puissant meneur des Sadomasos. L'intervention de Rôei, ancien chef du clan Tadera, permet de renverser la situation, mais les assaillants réussissent à s'échapper. Asuma, qui s'est rendu au repère des Tadera, croise la route de Rôei et lui propose une alliance inédite contre le village de Nishino. Afin de défaire leur adversaire commun, le village de Higashi acceptera-t-il de collaborer avec son ennemi juré, la famille Kagemori ? Une nouvelle aventure de dark fantasy issue de l'imagination de Hiromu Arakawa, créatrice de FULLMETAL ALCHEMIST ! Version collector comprenant une jaquette alternative, une carte avec effet métallisé, un overlay et un mini-artbook inédit

Par Hiromu Arakawa
Chez Kurokawa

|

Auteur

Hiromu Arakawa

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 10 . Edition collector par Hiromu Arakawa

Commenter ce livre

 

Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 10 . Edition collector

Hiromu Arakawa trad. Fabien Vautrin

Paru le 02/07/2026

176 pages

Kurokawa

11,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042022884
9791042022884
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.