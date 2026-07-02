Moi, quand je me réincarne en Slime Tome 30

Comment un slime devient le seigneur du royaume ! Limule affronte Yûki, manipulé par le pouvoir de Mariabell, mais comprend qu'il n'arrivera pas à le libérer de son emprise. Alors que le duel bat son plein, ils sont interrompus de façon plutôt inattendue. Millim est partie rejoindre le dragon du chaos, et pendant ce temps, Mariabell s'est volatilisée... La situation évolue rapidement sur plusieurs fronts à la fois. Comment Limule fera-t-il face à cette crise ?