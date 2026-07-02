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Moi, quand je me réincarne en Slime Tome 30

Taiki Kawakami, Fuse, Vah Mitz, Mitz Vah

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Comment un slime devient le seigneur du royaume ! Limule affronte Yûki, manipulé par le pouvoir de Mariabell, mais comprend qu'il n'arrivera pas à le libérer de son emprise. Alors que le duel bat son plein, ils sont interrompus de façon plutôt inattendue. Millim est partie rejoindre le dragon du chaos, et pendant ce temps, Mariabell s'est volatilisée... La situation évolue rapidement sur plusieurs fronts à la fois. Comment Limule fera-t-il face à cette crise ?

Par Taiki Kawakami, Fuse, Vah Mitz, Mitz Vah
Chez Kurokawa

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Auteur

Taiki Kawakami, Fuse, Vah Mitz, Mitz Vah

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Moi, quand je me réincarne en Slime Tome 30

Taiki Kawakami, Fuse, Vah Mitz, Mitz Vah trad. Erica Moriya

Paru le 02/07/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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