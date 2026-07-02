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#Manga

Achève-moi Tome 4

Megumu Seto

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Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment ... qui craquera en premier ? " Je sais que je suis égoïste... Je le sais bien, mais je veux que tu ne regardes que moi et que tu continues de m'aimer " A force de persévérance, Ichika voit le comportement de Kôsei changer, ce qui fait naître en elle un espoir. De son côté, Arata prend conscience de ses sentiments envers elle. Le festival universitaire débute. Kôsei ayant un imprévu, Ichika se retrouve à faire le tour des stands en compagnie d'Arata. A la fin de la première journée, Kôsei demande à la voir, et l'embrasse soudain ! Découvrez le tome 4 de cette histoire d'amour plus que compliquée !

Par Megumu Seto
Chez Kurokawa

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Auteur

Megumu Seto

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

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Achève-moi Tome 4

Megumu Seto trad. Mathilde Vaillant

Paru le 02/07/2026

176 pages

Kurokawa

7,30 €

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