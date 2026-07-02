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#Roman francophone

Karaïn et autres histoires

Joseph Conrad

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Le chef Karaïn règne sur une île perdue de l'archipel malais. Hanté par le fantôme d'un homme qu'il a tué et qui réclame vengeance, il supplie des marins européens de l'arracher aux ténèbres de sa conscience... fût-ce au prix d'une supercherie. Un recueil de sept histoires où l'exotisme et les fortunes de mer offrent un cadre à la folie, à la peur et à la culpabilité. Sept histoires de hantise, de folie et d'étrangeté " entre terre et mer " Dans une île perdue de l'archipel malais, le chef tribal Karaïn règne en majesté sur le petit royaume de Mindanao. Mais, la nuit, il est tourmenté par le fantôme de Pata Matara, qu'il a trahi et tué des années auparavant pour une femme, et qui réclame vengeance. Fuyant son propre peuple, Karaïn se réfugie à bord d'un navire de trafiquants européens, les suppliant de l'arracher aux ténèbres de sa conscience... . Dans Karaïn , comme dans les autres histoires étranges qui composent ce volume - Le Lagon , Un avant-poste du progrès , Le Compagnon secret, Un sourire de la fortune et Freya des Sept-Iles -, les tropiques sont le bain délétère où la hantise, la fièvre, la culpabilité et la peur incubent la psyché humaine - "la peur subtile, indestructible et terrible qui envahit l'être, colore ses pensées, se blottit dans son coeur".

Par Joseph Conrad
Chez Archipoche Editions

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Auteur

Joseph Conrad

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Karaïn et autres histoires

Joseph Conrad trad. G. Jean-Aubry

Paru le 02/07/2026

360 pages

Archipoche Editions

9,95 €

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