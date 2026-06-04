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Sorceline - Agenda 2026-2027

Caroline Guineton

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Un agenda riche aux couleurs de l'univers mystérieux et fantastique de Sorceline , les BD à succès de Glénat. Au programme de cette année scolaire : de la magie, des créatures extraordinaires, et de nombreuses surprises. Grâce à cet agenda, voici une plongée dans l'univers fantastique de Sorceline, mêlant enquête, créatures fantastiques et école de cryptozoologie. Il offre un contenu riche et varié : activités, tests de personnalité, jeux, défis, infos sur les créatures fantastiques et les personnages, ainsi que des pages à compléter tout au long de l'année.

Par Caroline Guineton
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Caroline Guineton

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Sorceline - Agenda 2026-2027

Caroline Guineton

Paru le 04/06/2026

400 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

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Scannez le code barre 9782821219953
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