Sorceline - Agenda 2026-2027

Un agenda riche aux couleurs de l'univers mystérieux et fantastique de Sorceline , les BD à succès de Glénat. Au programme de cette année scolaire : de la magie, des créatures extraordinaires, et de nombreuses surprises. Grâce à cet agenda, voici une plongée dans l'univers fantastique de Sorceline, mêlant enquête, créatures fantastiques et école de cryptozoologie. Il offre un contenu riche et varié : activités, tests de personnalité, jeux, défis, infos sur les créatures fantastiques et les personnages, ainsi que des pages à compléter tout au long de l'année.