Metaphor : ReFantazio Tome 1

L'adaptation manga du jeu vidéo multiprimé Will, un jeune homme de la tribu elda, part en mission pour sauver le prince du royaume d'Euchronie d'une malédiction. Tandis qu'il visite la capitale, la voix du roi, pourtant mort, résonne à travers le ciel... " Quand viendra le jour du héros, quiconque aura vraiment mérité la foi des citoyens accédera au trône ! " Contre toute attente, des élections royales sont soudainement mises en place. En y participant, Will compte bien faire de la " fantaisie " prônée dans le livre auquel il tient tant une réalité !