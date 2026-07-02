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#Manga

Metaphor : ReFantazio Tome 1

Atlus, Yoichi Amano

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L'adaptation manga du jeu vidéo multiprimé Will, un jeune homme de la tribu elda, part en mission pour sauver le prince du royaume d'Euchronie d'une malédiction. Tandis qu'il visite la capitale, la voix du roi, pourtant mort, résonne à travers le ciel... " Quand viendra le jour du héros, quiconque aura vraiment mérité la foi des citoyens accédera au trône ! " Contre toute attente, des élections royales sont soudainement mises en place. En y participant, Will compte bien faire de la " fantaisie " prônée dans le livre auquel il tient tant une réalité !

Par Atlus, Yoichi Amano
Chez Mana books

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Auteur

Atlus, Yoichi Amano

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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Metaphor : ReFantazio Tome 1

Atlus, Yoichi Amano

Paru le 02/07/2026

Mana books

7,95 €

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