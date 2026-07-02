La 13e piste Tome 2

Les prophéties pourront-elles stopper l'inéluctable tragédie ? Les mystérieuses prophéties que Toya a reçues se sont toutes révélées justes et il a pu empêcher plusieurs drames de survenir ! Mais alors qu'il s'attend à trouver une autre carte postale en rentrant du travail, la boîte aux lettres est vide... Après le dîner, Ao est en train de faire ses devoirs dans sa chambre quand il découvre à son tour une prédiction cachée dans la boîte à mouchoirs... Le petit garçon est persuadé qu'il s'agit là d'une nouvelle quête secrète imaginée par son père ! Mais qu'en est-il vraiment ? Après Erased et Echoes , le génie du thriller Kei Sanbe frappe encore ! Avec son talent pour les intrigues à tiroirs, il nous entraîne dans la chronique d'une famille ordinaire confrontée à l'extraordinaire. Passé, présent, futur : le temps se joue de nous jusqu'au dénouement fatal...