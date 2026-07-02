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Le palais des assassins Tome 9

Tabasa Iori

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Plus facile d'assassiner ses ennemis que de se faire des amis ! La cour intérieure est en pleine effervescence, et pour cause : la grande impératrice douairière y organise une fastueuse réception. A cette occasion, elle commande une tenue d'apparat à son tailleur favori... qui n'est autre qu'U, le 11e fils d'O Ko ! Toutefois, en constatant qu'un intrus s'est introduit dans les appartements mis à la disposition de son frère, Karin craint qu'une personne malintentionnée profite du banquet pour assassiner la vieille dame tout en faisant porter le chapeau au jeune couturier... Mais qui au palais pourrait se rendre coupable d'un tel crime ? Et surtout, dans quel but ? Comment fraterniser dans un nid de vipères ? Le Palais des assassins vous entraîne dans l'univers d'une héroïne aussi habile au combat que maladroite en amitié !

Par Tabasa Iori
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Tabasa Iori

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Le palais des assassins Tome 9

Tabasa Iori trad. Djamel Rabahi

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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