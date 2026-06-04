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#Polar

La fille du serial killer

Alice Hunter

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Après le succès de La Femme du serial killer , Alice Hunter signe un nouveau suspense domestique tout aussi machiavélique, aux twists glaçants. Qui ment ? Qui manipule qui ? Tel père, telle fille ? Pour fuir l'ombre d'un père tristement célèbre, Jane a changé d'identité. Aujourd'hui, elle s'appelle Jenny, elle est vétérinaire et vit avec son mari Mark et leurs deux enfants dans un village paisible du Devon. Un matin, elle reprend connaissance allongée sur le sol de sa cuisine, les ongles couverts de terre. Et aucun souvenir de ce qui a bien pu se passer au cours de la nuit. Un peu plus tard, elle apprend qu'une jeune femme a disparu la veille au soir... Son père lui aurait-il transmis ses gènes meurtriers ? A propos de La Femme du serial killer " Un polar haletant... " 20 h 30 le dimanche , France 2 " L'un des tout meilleurs suspenses domestiques de cette rentrée... " Cosmopolitan " A dévorer ! " Biba

Par Alice Hunter
Chez L'Archipel

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Auteur

Alice Hunter

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

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La fille du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

360 pages

L'Archipel

21,90 €

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