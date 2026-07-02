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Les mystères de Madame Girafe - Le vélo rouge

Pieri erika De

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Madame Girafe habite une petite maison rose, au 2 rue des Cerisiers. Elle porte toujours un joli chapeau orné de fleurs et, chaque mardi, elle enfourche son vélo rouge pour aller faire ses courses. Mais aujourd'hui, en sortant de chez elle, elle découvre que son vélo adoré a disparu ! Parviendras-tu à résoudre le mystère ? Erika De Pieri signe une enquête pleine de charme spécialement conçue pour les plus petits, qui stimule l'esprit d'observation, la mémoire et la logique. Les personnages attachants évoluent dans une ville joyeuse et colorée, magnifiquement illustrée par Eleonora Tranquillo. De petits mini-jeux jalonnent le récit et invitent les jeunes lecteurs à développer leur imagination, à compter et à enrichir leur vocabulaire, rendant la lecture encore plus ludique et interactive.

Par Pieri erika De
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Pieri erika De

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres-jeux

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Les mystères de Madame Girafe - Le vélo rouge

Pieri erika De

Paru le 13/08/2026

40 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

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