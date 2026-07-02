Les mystères de Madame Girafe - Le vélo rouge

Madame Girafe habite une petite maison rose, au 2 rue des Cerisiers. Elle porte toujours un joli chapeau orné de fleurs et, chaque mardi, elle enfourche son vélo rouge pour aller faire ses courses. Mais aujourd'hui, en sortant de chez elle, elle découvre que son vélo adoré a disparu ! Parviendras-tu à résoudre le mystère ? Erika De Pieri signe une enquête pleine de charme spécialement conçue pour les plus petits, qui stimule l'esprit d'observation, la mémoire et la logique. Les personnages attachants évoluent dans une ville joyeuse et colorée, magnifiquement illustrée par Eleonora Tranquillo. De petits mini-jeux jalonnent le récit et invitent les jeunes lecteurs à développer leur imagination, à compter et à enrichir leur vocabulaire, rendant la lecture encore plus ludique et interactive.