L'Empreinte du loup

Juliette a quatorze ans lorsqu'elle découvre avec effroi, au détour d'un sentier, les corps déchiquetés de brebis victimes des loups. Vingt ans plus tard, entourée de Nicolas, son compagnon informaticien, et de Jérémy, spécialiste de la faune sauvage, la jeune femme veut prouver qu'une cohabitation est possible. Leur mission : équiper les loups de balises GPS pour suivre les déplacements des loups et mieux protéger les troupeaux. Mais l'initiative suscite la colère de certains éleveurs, prêts à employer des méthodes radicales. Face à la défiance, aux menaces et à ses propres doutes, Juliette devra s'armer de courage pour mener à bien ce projet ambitieux qui lui tient tant à coeur.