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#Roman francophone

L'Empreinte du loup

Alain Pyre

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Juliette a quatorze ans lorsqu'elle découvre avec effroi, au détour d'un sentier, les corps déchiquetés de brebis victimes des loups. Vingt ans plus tard, entourée de Nicolas, son compagnon informaticien, et de Jérémy, spécialiste de la faune sauvage, la jeune femme veut prouver qu'une cohabitation est possible. Leur mission : équiper les loups de balises GPS pour suivre les déplacements des loups et mieux protéger les troupeaux. Mais l'initiative suscite la colère de certains éleveurs, prêts à employer des méthodes radicales. Face à la défiance, aux menaces et à ses propres doutes, Juliette devra s'armer de courage pour mener à bien ce projet ambitieux qui lui tient tant à coeur.

Par Alain Pyre
Chez Editions De Borée

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Auteur

Alain Pyre

Editeur

Editions De Borée

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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L'Empreinte du loup

Alain Pyre

Paru le 02/07/2026

424 pages

Editions De Borée

9,10 €

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