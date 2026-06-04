Scolarité et TDAH

Le TDAH, trouble complexe aux multiples visages, affecte de nombreuses dimensions de la vie quotidienne. Mais la scolarité reste sans doute le plus grand défi à relever, pour l'élève comme pour ceux qui l'accompagnent. Quand un élève atteint de TDAH perturbe une classe, l'enseignant est souvent démuni face à des comportements qu'il ne comprend pas. Pascale De Coster propose un ouvrage pour sortir des clichés de ce trouble et proposer à l'élève un accompagnement adapté à ses besoins personnels.