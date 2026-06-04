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Scolarité et TDAH

Coster pascale De

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Le TDAH, trouble complexe aux multiples visages, affecte de nombreuses dimensions de la vie quotidienne. Mais la scolarité reste sans doute le plus grand défi à relever, pour l'élève comme pour ceux qui l'accompagnent. Quand un élève atteint de TDAH perturbe une classe, l'enseignant est souvent démuni face à des comportements qu'il ne comprend pas. Pascale De Coster propose un ouvrage pour sortir des clichés de ce trouble et proposer à l'élève un accompagnement adapté à ses besoins personnels.

Par Coster pascale De
Chez Mardaga Editions

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Auteur

Coster pascale De

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Psychologie de l'enfant

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Scolarité et TDAH

Coster pascale De

Paru le 04/06/2026

1 pages

Mardaga Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782804735999
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