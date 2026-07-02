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#Roman francophone

L'or blanc de la terre

Tara Haigh

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La découverte d'une grande autrice de sagas. Pour la première fois traduite en France, Tara Haigh - l'égale des Sarah Lark, Lucinda Riley, Anne Jacobs ou autres Corinna Bomann -, nous entraîne en Malaisie sur les pas d'Elsa, à la recherche de ses origines... Hambourg, 1898. Elsa, jeune infirmière de vingt et un ans, est au chevet de son père adoptif, un ancien marin au long cours. Avant de rendre son dernier souffle, ce dernier parvient à griffonner un nom sur un bout de papier : Richard F. Convaincue que cet homme pourrait lui révéler l'identité de ses parents biologiques, Elsa se met en quête d'indices, qui tous convergent vers la Malaisie. Aussi décide-t-elle de s'embarquer pour l'Extrême-Orient afin de percer le mystère. Sur place, sa piste la conduit à une plantation de caoutchouc - l'or blanc de cette terre qu'exploitent les Anglais. Et la jeune femme se retrouve bientôt au milieu d'un conflit armé entre les forces coloniales et la résistance malaise, d'un autre plus intime entre un haut fonctionnaire de Sa Majesté qui cherche à la séduire et un rebelle local qui fait chavirer son coeur. Mais quelqu'un, dans l'ombre, semble prêt à tout pour que la vérité reste à jamais enfouie dans l'immensité de la forêt tropicale... Quel prix Elsa sera-t-elle prête à payer pour connaître le secret de ses origines et s'inventer un nouveau destin ?

Par Tara Haigh
Chez L'Archipel

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Auteur

Tara Haigh

Editeur

L'Archipel

Genre

Romance historique

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L'or blanc de la terre

Tara Haigh trad. Etienne Roche

Paru le 02/07/2026

448 pages

L'Archipel

21,90 €

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