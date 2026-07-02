Introduction à l'anthropologie

Un manuel d'anthropologie complet, des théories classiques aux plus contemporaines Par les questions qu'elle pose, l'anthropologie invite à décentrer le regard, à interroger ce qui semble aller de soi et à identifier les rapports de pouvoir en présence. Ce faisant, elle nous permet de mieux comprendre ce qui nous rapproche, et ce qui nous rend uniques. L'histoire des sociétés humaines a-t-elle une direction ? Quels fondements communs pouvons-nous trouver entre ces sociétés par-delà leur diversité ? Comment rendre compte des contacts entre cultures ? Dans quelle mesure les dominés sont-ils conscients de leur domination ? Comment les identités se forment-elles ? La science est-elle une croyance comme une autre ? Ce sont là des questions fondamentales qui sont au coeur de la réflexion des anthropologues depuis le XIXe siècle. Ce livre propose : - une synthèse accessible, documentée et critique des grandes approches de l'anthropologie, du XIXe siècle à nos jours ; - des outils d'analyse pour développer un raisonnement anthropologique et décrypter ce qui fait débat dans l'actualité. Pour les étudiants en sciences humaines.