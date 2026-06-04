Ils ont osé vivre plus grand... ils ont marqué l'Histoire ! Embarquez pour 25 destins hors du commun. Explorateurs, aventuriers, figures rebelles ou légendes fascinantes : de James Cook à Youri Gagarine, d'Edmund Hillary à Calamity Jane, de Pocahontas à Al Capone, tous ont défié leur époque pour écrire leur propre trajectoire. Entre exploits, scandales et rêves d'ailleurs, ces vies racontent une même vérité : partir, c'est déjà se transformer... et parfois ne jamais revenir. Alors, larguez vous aussi les amarres et entrez dans l'Histoire !