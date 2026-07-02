Licence STAPS - L'essentiel en visuels

Etudiants en licence de STAPS, révisez et mémorisez facilement tous les concepts fondamentaux en histoire, psychologie et sociologie, grâce à des synthèses de cours, des visuels et des cartes mentales. Entrer en Licence STAPS, c'est relever un double défi : maîtriser les sciences du corps et de la motricité, et comprendre les enjeux historiques, psychologiques et sociaux du sport et de l'EPS. Ce livre rassemble l'essentiel des sciences humaines et sociales appliquées au sport, de la L1 à la L3, en un outil clair, visuel et directement utile pour les cours, les partiels et les concours. Il propose 30 chapitres en histoire, psychologie et sociologie, pensés pour construire un socle solide de connaissances. L'originalité de l'ouvrage tient à sa forme ? : - Vision d'ensemble du chapitre pour identifier rapidement ce qu'il faut maîtriser. - Tableaux et schémas synthétiques. - Cartes mentales pour visualiser en un coup d'oeil les notions clés et leurs liens. - Différents types d'exercices pour s'entraîner, s'autoévaluer et préparer les examens. Plus qu'un simple manuel, ce livre accompagne les étudiants dans l'acquisition de méthodes de travail efficaces et d'une posture réflexive sur leurs pratiques. Il les aide à transformer les sciences humaines et sociales en levier de réussite en Licence STAPS et en un atout durable pour leur travail sur le terrain.