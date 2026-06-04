Les clés pour comprendre l'économie de la Russie, ses structures, ses mutations, ses enjeux dans le temps long et le contexte international. De l'Empire tsariste à la Russie contemporaine, l'économie russe se caractérise par des trajectoires singulières, marquées par le rôle central de l'Etat, l'alternance entre phases d'ouverture et de repli, ainsi que par des transformations profondes de ses structures productives. Cet ouvrage propose de décrypter les continuités et les ruptures qui déterminent son développement. Entre richesse en ressources naturelles, dépendance aux hydrocarbures, ambitions industrielles et insertion contrainte dans la mondialisation, il révèle les forces, les fragilités et les mutations d'une économie à la fois puissante et vulnérable. Clair, synthétique et accessible, ce livre s'adresse aux lecteurs et lectrices souhaitant disposer de repères solides pour comprendre les enjeux économiques actuels.