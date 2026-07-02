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#Roman francophone

Le Soir où je t'ai rencontré (broché)

Abby Jimenez

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ELLE EST CELLE QU'IL VEUT. MAIS IL N'EST PAS CELUI QU'ELLE A CHOISI. Après un concert, il n'a fallu qu'un instant à Larissa pour choisir celui qui allait la raccompagner. Ce soir-là, elle ne se doutait pas qu'elle venait de rencontrer l'homme idéal. Elle et Chris s'entendent à merveille, ils se partagent la garde d'un yorkshire légèrement dérangé qu'ils ont trouvé dans la rue, et discutent avec passion de leurs livres préférés. En dépit des petits boulots qu'elle cumule pour joindre les deux bouts, Larissa a enfin l'impression que la vie lui sourit. Mais Chris n'est pas celui à qui elle a demandé de la ramener chez elle, ce fameux soir : elle est partie en compagnie de Mike, son meilleur ami, avec qui elle sort depuis. Rester en retrait tue Chris à petit feu, pourtant, tout ce qu'il souhaite, c'est que la jeune femme soit heureuse. Qui plus est, tenter un rapprochement détruirait Mike, à qui il tient énormément, et il en est incapable. Si seulement Larissa avait fait un choix différent, le soir où ils se sont rencontrés... Traduit de l'anglais par Isabelle Pernot

Par Abby Jimenez
Chez Saxus Romance

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Auteur

Abby Jimenez

Editeur

Saxus Romance

Genre

Comédie romantique et humorist

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Le Soir où je t'ai rencontré (broché)

Abby Jimenez trad. Isabelle Pernot

Paru le 02/07/2026

416 pages

Saxus Romance

15,00 €

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