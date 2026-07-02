Les sirènes du golfe

De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Lors d'une excursion en mer avec sa famille et Alex, son petit copain, Emma découvre que les légendes des îles de la Madeleine cachent une effrayante vérité. Prisonnière d'un voilier au milieu du golfe du Saint-Laurent, Emma doit affronter le chant envoûtant de créatures capables de contrôler les esprits. Ses parents, sa soeur, son frère et même Alex sont en danger. Pour les sauver, elle devra trouver la faiblesse des sirènes avant qu'il ne soit trop tard...