Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les sirènes du golfe

Johanne Dallaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Lors d'une excursion en mer avec sa famille et Alex, son petit copain, Emma découvre que les légendes des îles de la Madeleine cachent une effrayante vérité. Prisonnière d'un voilier au milieu du golfe du Saint-Laurent, Emma doit affronter le chant envoûtant de créatures capables de contrôler les esprits. Ses parents, sa soeur, son frère et même Alex sont en danger. Pour les sauver, elle devra trouver la faiblesse des sirènes avant qu'il ne soit trop tard...

Par Johanne Dallaire
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Johanne Dallaire

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sirènes du golfe par Johanne Dallaire

Commenter ce livre

 

Les sirènes du golfe

Johanne Dallaire

Paru le 02/07/2026

120 pages

Editions Contre-Dires

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901300
9782386901300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.