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Le trou du diable

Bryan Perro

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De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Tout le monde connaît Denis comme le " gros Bodeau ". Personne ne s'intéresse vraiment à lui... jusqu'au jour où une mystérieuse légende liée au Trou du Diable, situé dans les chutes d'eau de Shawinigan, bouleverse sa vie. Entre apparitions inquiétantes, secrets de famille et fantômes du passé, Denis se lance dans une enquête aussi dangereuse qu'imprévisible. Mais, parfois, les plus grands combats ne se livrent pas contre les créatures de l'ombre... ils se livrent contre soi-même.

Par Bryan Perro
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Bryan Perro

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Mondes fantastiques

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Le trou du diable

Bryan Perro

Paru le 02/07/2026

120 pages

Editions Contre-Dires

11,90 €

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