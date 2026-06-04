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L'école de la montagne

Suzac

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La montagne a tant à nous apprendre : montagne de loisir ou montagne spirituelle, tantôt revitalisante, tantôt apaisante, chargée de forces mystérieuses et foyer infini de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'elle nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, alpinistes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré la montagne (Pétrarque, Jean-Jacques Rousseau, Roger Frison-Roche, Catherine Destivelle, Erri de Luca, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de ses bienfaits, les guides qui nous aident à gravir nos montagnes intérieures. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : Lâcher prise face à la nature ; A la rencontre de soi ; L'ivresse des cimes ; Magie de la solitude ; Réapprendre la modestie...

Par Suzac
Chez Suzac

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Auteur

Suzac

Editeur

Suzac

Genre

Montagne

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L'école de la montagne

Suzac

Paru le 04/06/2026

112 pages

Suzac

9,90 €

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Scannez le code barre 9782487211360
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