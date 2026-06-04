Maman, je ne suis pas malade

""Ne me laisse pas, maman ! " Le 29 septembre 2017, ces mots ont été les derniers que j'ai entendus avant de franchir seule le seuil d'un hôpital psychiatrique de banlieue parisienne. Derrière moi, mon enfant, ce jeune homme de dix-huit ans, en pleine confusion mentale, me suppliant en larmes de ne pas le quitter. La peur et la souffrance envahissaient ses yeux. Les miens étaient brouillés de larmes". Dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles borderline ou des conduites alimentaires... Avoir un proche atteint d'une maladie psychique, c'est vivre avec l'imprévisible, entre solitude, peur et espoirs fragiles. C'est avancer dans l'obscurité, se heurter aux regards qui jugent et aux silences qui enferment. Dans ce récit, une mère met des mots sur ce qui reste trop souvent tu : l'impuissance, l'épuisement, mais aussi l'amour qui pousse à tenir debout malgré tout. Elle partage son parcours, ses erreurs et ses ressources, mais également le sentiment d'avoir navigué sans mode d'emploi et d'avancer par petits pas. A travers ce témoignage bouleversant et nécessaire, elle livre un récit sans fard et très documenté pour offrir aux proches aidants un miroir où se reconnaître et une clé pour avancer moins seuls. "Comment aider au mieux, comment ne pas sombrer soi-même : l'expérience de Karine Buisson sera précieuse à toutes les familles en pareille situation. Un récit apaisant et inspirant, pour tous les aidants". Christophe André, médecin psychiatre