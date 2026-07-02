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Le monde des animaux

Bethany Lord, Joli Hannah

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Un magnifique cahier de bonne qualité et aux superbes illustrations, incluant 8 pages d'autocollants à coller suivant les chapitres du livre et qui donneront à la fin une jolie histoire illustrée à raconteur. L'enfant va découvrir tour à tour les animaux qui peuplent les forêts d'Europe, l'Australie, la forêt amazonienne, la savane africaine, et même ceux des récifs coralliens. Points forts : - Une finition soignée, des petits éléments en fer à dorer sur la couverture - De jolis cahiers d'activité de bonne qualité - 8 pages de stickers

Par Bethany Lord, Joli Hannah
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Bethany Lord, Joli Hannah

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le monde des animaux

Bethany Lord, Joli Hannah

Paru le 02/07/2026

32 pages

Grenouille éditions

10,95 €

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Scannez le code barre 9782384863235
9782384863235
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