Le guide anti-fissures

Et si on arrêtait de soigner les fissures pour enfin vacciner nos maisons contre leurs causes ? En France, plus de 12 millions de maisons sont exposées au retrait-gonflement des argiles, l'une des premières causes de désordres structurels. Pourtant, on traite encore trop souvent les conséquences sans comprendre l'origine du problème. Ce guide change de logique. Accessible à tous, même sans connaissance technique, cet ouvrage vous accompagne pas à pas pour diagnostiquer votre maison et son environnement. Car une fissure n'est pas une fatalité, mais un signal. Grâce à des schémas clairs et des cas concrets, vous apprendrez à reconnaître les causes exactes des désordres et à agir efficacement avec des techniques simples, économiques et peu intrusives : les mesures horizontales de confinement des argiles. En maîtrisant l'eau et l'humidité autour de la maison, ces solutions traitent le problème à la source et protègent durablement votre bien, sans travaux lourds hors de prix.