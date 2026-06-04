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Blue Box T12

Miura Kouji

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Après Video Girl Aï et We Never Learn, découvrez la dernière comédie sentimentale à succès publiée dans le Shonen Jump. L'ascension d'un jeune sportif qui va tout faire pour se hisser au niveau de la fille qu'il aime, soit la star du club de basket ! Taiki Inomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Chinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matin. Sa relation avec Chinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle.

Par Miura Kouji
Chez Delcourt

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Auteur

Miura Kouji

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Blue Box T12

Miura Kouji

Paru le 04/06/2026

Delcourt

7,29 €

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