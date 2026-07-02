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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Dragon en danger

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

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- Une nouvelle aventure signée Richard Petitsigne, dans un royaume où les personnages ne correspondent en rien à leur rôle ! - Une expédition pleine de rebondissements et de magie ! - One-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Dans le fabuleux royaume d'A-peu-près, la princesse Imogène voit l'anniversaire de son père, le roi Adhémar VIII, bouleversé par l'arrivée d'un dragon porteur d'une terrible nouvelle : le jeune prince dragon Edgar est mourant. Déterminée à l'aider, Imogène s'envole vers le pays des dragons et fait appel à Bob, l'enchanteur fantasque. Pour sauver Edgar, ils doivent obtenir un ingrédient rare : trois poils de barbe d'un ogre redoutable. La princesse part alors dans une quête dangereuse, accompagnée de dragons et d'alliés inattendus, où courage, humour et entraide lui seront des plus précieux.

Par Richard Petitsigne, Justine Gouvernet
Chez Gulf Stream

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Auteur

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Dragon en danger

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

Paru le 02/07/2026

Gulf Stream

8,00 €

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