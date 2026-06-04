Mon petit monde cosy par Lulu Mayo

Un nouvel univers de coloriage : quand le fantastique rencontre le cosy. 45 illustrations à colorier, un million de détails. L'illustratrice Lulu Mayo est de retour avec un livre de coloriage qui mêle créatures fantastiques et univers cosy. Suivez-la dans sa maison des merveilles, et donnez vie à ses habitants en les coloriant : fées, chats, licornes, loutres, dragons, écureuils, fantômes mignons, hérissons... En vous balandant de coloriage en coloriage, vous pâtisserez, prendrez le thé, tricoterez, jouerez de la musique, danserez... tous ensemble. Les coloriages ne sont présents que sur les pages de droite, pour éviter tout transfert de couleur.