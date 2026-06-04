Les traîtres les plus cons de l'histoire

De l'Antiquité à nos jours, le grand bêtisier des Judas ! De Judas à Brutus en passant par Talleyrand, Dalila ou la Voisin, la figure du traître fascine, irrite... et peut aussi se révéler terriblement comique ! Nombreux sont les espions, manipulateurs et traîtres qui ont échoué dans des circonstances ridicules, parfois avant même d'avoir commencé, souvent à cause d'une erreur incroyable. Et quand la trahison est couronnée de succès, il n'est pas rare qu'elle soit accompagnée de ratés mémorables. C'est à se demander si la trahison n'est pas intrinsèquement liée à la bêtise ! Entre décryptage et divertissement, Charlotte Chaulin explore les différentes formes de la traîtrise à travers un florilège de fiascos qui ont fait date.