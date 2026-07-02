Non Virgin

Elles s'abandonnent à la débauche... Doujinshi grand format et tout en couleurs, avec dorure sur la jaquette Année 2315, la commandante de la Fédération galactique est capturée par des rebelles et devient l'objet sexuel de leur chef... Rouge, célèbre voleuse, est surprise par un domestique pendant un cambriolage et lui offre son corps... Une professeure au physique de rêve reçoit la visite de ses anciens élèves, qui ont bien grandi... Ailleurs, la femme du dirigeant d'une multinationale " forme " elle-même les jeunes recrues au sexe orgiaque... Une série d'histoires d'une perversion rare par la mangaka Oda Non, dont l'oeuvre est traduite pour la première fois en France.