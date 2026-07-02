Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Non Virgin

Oda Non

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elles s'abandonnent à la débauche... Doujinshi grand format et tout en couleurs, avec dorure sur la jaquette Année 2315, la commandante de la Fédération galactique est capturée par des rebelles et devient l'objet sexuel de leur chef... Rouge, célèbre voleuse, est surprise par un domestique pendant un cambriolage et lui offre son corps... Une professeure au physique de rêve reçoit la visite de ses anciens élèves, qui ont bien grandi... Ailleurs, la femme du dirigeant d'une multinationale " forme " elle-même les jeunes recrues au sexe orgiaque... Une série d'histoires d'une perversion rare par la mangaka Oda Non, dont l'oeuvre est traduite pour la première fois en France.

Par Oda Non
Chez Dynamite

|

Auteur

Oda Non

Editeur

Dynamite

Genre

Hentai/porno

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Non Virgin par Oda Non

Commenter ce livre

 

Non Virgin

Oda Non

Paru le 09/07/2026

160 pages

Dynamite

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382099391
9782382099391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.