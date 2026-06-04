Une sélection incontournable du Paris LGBTQIA+ ! Histoire - Culture - Divertissement Cabarets mythiques, soirées clubbing, commerces nécessaires, librairies engagées, brunchs drag, événements militants, spots artistiques... Queer Paris partage avec vous les lieux fondateurs de l'identité de la scène queer parisienne et ceux qui façonnent encore son énergie aujourd'hui. Plongez dans une histoire vibrante, explorez des endroits emblématiques comme des pépites secrètes, et découvrez Paris, l'une des villes les plus ouvertes d'esprit au monde. Un guide vivant et inclusif pour se repérer, s'inspirer et découvrir la capitale sous un autre angle.