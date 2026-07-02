L'enseignement des chevaux

Rituels, cérémonies et contes, Sylvain Gillier donne des outils essentiels à ceux qui veulent créer ou approfondir leur relation avec les chevaux. Laissez-vous emporter par l'énergie spirituelle des chevaux ! Ce livre révèle la connexion magique et enchantée au cheval que les hommes ont développée depuis des millénaires. Par des pratiques de méditation, des rituels, des cérémonies et des contes, Sylvain Gillier donne des outils essentiels à ceux qui veulent créer ou approfondir leur relation avec les chevaux. Explorant le lien spécial qui lie les peuples amérindiens et leurs chevaux, il tranche avec les stéréotypes habituels sur les traditions amérindiennes. Ainsi, il fait pénétrer le lecteur dans la réalité des pratiques énergétiques et rituelles des peuples autochtones d'aujourd'hui en Amérique du Nord. Ce livre pratique redonne aussi aux chevaux leur place dans l'imaginaire occidental, par des exercices et des enseignements indispensables. Le cheval est un chamane naturel qui nous transporte entre les mondes.