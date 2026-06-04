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La vérité sur le système Epstein

Alain Bauer

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Jeffrey Epstein n'était pas seulement un prédateur sexuel, mais l'organisateur d'un réseau mondial affairiste et pédocriminel. Décryptage par le criminologue Alain Bauer d'un scandale aux dimensions inédites. S'appuyant sur l'examen de millions de documents, témoignages, enquêtes sur près de vingt années, Alain Bauer livre une analyse criminologique rigoureuse d'un scandale qui dépasse largement l'individu Jeffrey Epstein. En recomposant patiemment les pièces du puzzle, il montre comment un prédateur récidiviste a pu exploiter des centaines de mineures, protégé par la richesse, le prestige social et de graves manipulations institutionnelles. Mais aussi comment Jeffrey Epstein a pu créer un formidable outil de renseignement et de trafic d'initiés, entre affairisme, espionnage, chantage... Banquiers, procureurs, avocats, scientifiques, médecins, artistes, politiciens : toutes et tous ont, à des degrés divers, contribué à l'impunité du système criminel international qu'il avait inventé. Ce livre en explore aussi le volet français, révélant des mécanismes comparables de protection des élites.

Par Alain Bauer
Chez First

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Auteur

Alain Bauer

Editeur

First

Genre

Actualité politique internatio

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La vérité sur le système Epstein

Alain Bauer

Paru le 04/06/2026

208 pages

First

19,95 €

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Scannez le code barre 9782412100660
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