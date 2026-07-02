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Une théorie sociologique de la concurrence

Benoit Cret

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La concurrence est-elle un objet sociologique ? On peut en douter tant elle est délaissée par les sociologues contemporains qui se contentent d'en dénoncer les effets délétères, ou la définissent simplement comme une dimension du marché. Mais d'où vient cette confusion entre concurrence et marché ? Est-il possible de désimbriquer ces deux notions ? A partir de la relecture des auteurs fondateurs, Emile Durkheim, Max Weber et surtout Georg Simmel, cet ouvrage propose une théorie sociologique de la concurrence qui repose sur trois dimensions : 1) la concurrence ne se réduit pas au modèle du marché et il existe une pluralité de lieux où elle s'exprime ; 2) elle est une activité conflictuelle indirecte ; 3) elle est une activité morale qui repose sur une croyance religieuse. Ce modèle est testé sur deux terrains d'enquête : les institutions du secteur du handicap et les processus d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Cet ouvrage destiné aux étudiants de sciences sociales et économiques (licence, master, CPGE), sera utile aux chercheurs en sociologie ou en sciences économiques, ainsi qu'à tout curieux intéressé par les questions actuelles soulevées par la concurrence.

Par Benoit Cret
Chez UGA Editions

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Auteur

Benoit Cret

Editeur

UGA Editions

Genre

Sociologie

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Une théorie sociologique de la concurrence

Benoit Cret

Paru le 02/07/2026

UGA Editions

19,00 €

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