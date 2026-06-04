Le sanctuaire des vices Tome 2

Mesdames et messieurs, le sanctuaire des vices ouvre de nouveau ses portes. Mille candidats. Milles âmes convaincues d'avoir une chance de survivre. Leur seule mission : souffrir et périr sous vos yeux pour votre pur plaisir ! J'ai embarqué pour une croisière en apparence idyllique avec Lloyd. Mais derrière ce voyage se cache la nouvelle édition du Sanctuaire des vices... et ses jeux mortels. Cette fois, la production n'a qu'un objectif : briser chaque lien, détruire toute intimité et transformer les alliés en ennemis. Parmi les visages que je redoutais de revoir, il y a Miguel. Dangereux. Imprévisible. Il ne joue pas pour gagner, mais pour régner. Rien n'a changé : il impose ses règles comme s'il détenait le droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous. Et sans prononcer un seul mot, il me fait comprendre que Lloyd est de trop. Mais ce n'est plus à lui de décider qui a sa place à mes côtés. Dans cette émission où un seul peut survivre, il n'y aura jamais de " nous " possible.