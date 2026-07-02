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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Tout sur René Clair

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Figure majeure du cinéma français, René Clair sera au coeur du programme d'enseignement de cinéma et d'audiovisuel en classe de Terminale en 2026-2027 : une occasion idéale de redécouvrir l'un des cinéastes les plus brillants du XXe siècle. Dirigé par Carole Aurouet, ce volume collectif retrace de manière rigoureuse et accessible l'ensemble de l'oeuvre du réalisateur, de la période muette aux films parlants, de la France à l'Angleterre puis aux Etats-Unis. L'ouvrage suit les quatre grandes périodes de sa carrière et revient sur des films majeurs comme "Entr'acte" , "Sous les toits de Paris" , "Le Million" , "A nous la liberté ! " ou encore "Ma femme est une sorcière" . Chaque titre est présenté à travers un générique, un résumé, une analyse critique, une revue de presse et un ensemble d'images et photogrammes. Un ouvrage de référence pour saisir la modernité, l'inventivité et l'élégance d'un auteur fondamental de l'histoire du cinéma.

Par AA.VV.
Chez Gremese International

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Auteur

AA.VV.

Editeur

Gremese International

Genre

Cinéma

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Tout sur René Clair

AA.VV.

Paru le 10/09/2026

Gremese International

24,00 €

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