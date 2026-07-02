Tout sur René Clair

Figure majeure du cinéma français, René Clair sera au coeur du programme d'enseignement de cinéma et d'audiovisuel en classe de Terminale en 2026-2027 : une occasion idéale de redécouvrir l'un des cinéastes les plus brillants du XXe siècle. Dirigé par Carole Aurouet, ce volume collectif retrace de manière rigoureuse et accessible l'ensemble de l'oeuvre du réalisateur, de la période muette aux films parlants, de la France à l'Angleterre puis aux Etats-Unis. L'ouvrage suit les quatre grandes périodes de sa carrière et revient sur des films majeurs comme "Entr'acte" , "Sous les toits de Paris" , "Le Million" , "A nous la liberté ! " ou encore "Ma femme est une sorcière" . Chaque titre est présenté à travers un générique, un résumé, une analyse critique, une revue de presse et un ensemble d'images et photogrammes. Un ouvrage de référence pour saisir la modernité, l'inventivité et l'élégance d'un auteur fondamental de l'histoire du cinéma.