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Haute-Garonne - Sites remarquables et insolites

Xxx

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Qu'il soit naturel, architectural, pittoresque ou religieux, le patrimoine de la Haute-Garonne est d'une richesse exceptionnelle. Des rives paisibles de la Garonne aux villages perchés du Comminges, en passant par les ruelles animées de Toulouse et les vallées verdoyantes du Piémont pyrénéen, la Haute-Garonne invite à des escapades pleines de charme. Dans cet ouvrage, explorez les lieux emblématiques (Capitole de Toulouse, la basilique Saint-Sernin, la cité de Martres-Tolosane...) mais aussi des trésors plus secrets (les écluses du canal du Midi, les bastides, les clochers-murs...), sans oublier les musées, sites industriels réhabilités et autres témoins du passé vivant de cette terre contrastée. Entre paysages grandioses et héritage culturel, laissez-vous séduire par une cinquantaine de sites remarquables qui font de la Haute-Garonne un territoire à la fois vibrant, enraciné et d'un et d'une étonnante diversité.

Par Xxx
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx

Editeur

Ici en région

Genre

Guides pratiques

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Haute-Garonne - Sites remarquables et insolites

Xxx

Paru le 04/06/2026

160 pages

Ici en région

14,90 €

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