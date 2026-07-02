La Bhagavad Gîtâ

Texte majeur de la sagesse indienne, la Bhagavad Gt est l'un des livres spirituels les plus lus au monde. Sur le champ de bataille, avant de se lancer dans le combat, le guerrier Arjuna est saisi par le doute : comment agir sans trahir ce qu'il sent juste ? Son conducteur de char, Ka, lui dévoile alors un enseignement essentiel sur la nature du Soi, l'action juste, la liberté intérieure et la fin de la souffrance. Dans cette nouvelle traduction complète directement réalisée à partir du sanskrit, Jean Bouchart d'Orval restitue la profondeur philosophique et spirituelle de ce texte intemporel. Son commentaire met en lumière la perspective non dualiste des Upaniad : identité de l'tman et du Brahman, illusion de l'ego séparé, connaissance libératrice de notre vraie nature. La Bhagavad Gt apparaît ainsi comme un texte d'éveil, un enseignement intemporel sur la sortie de la peur, du doute et de la souffrance, par la compréhension directe de notre vraie nature.