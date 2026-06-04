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#Roman francophone

The Boyfriend Hypothesis

Susannah Nix

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Quand une ingénieure chimiste qui ne croit plus en l'amour tente une aventure sans attache avec un barista canon, la chimie entre eux devient explosive. Penny, ingénieure chimiste, en a assez de l'amour. Elle a vécu le pire des scénarios dans une relation amoureuse : elle a été trompée ! Tant qu'elle n'aura pas compris pourquoi cela lui arrive toujours, Penny refuse de s'engager à nouveau. Mais voilà que Caleb, le barista beaucoup trop beau du café qu'elle fréquente, fait son apparition, et elle entame une liaison passionnée avec lui. Ce n'est pas comme s'ils avaient quoi que ce soit en commun au-delà d'une chimie physique brûlante, alors qu'a-t-elle à perdre ? Seulement son coeur... Penny est face à un problème insoluble. Que faire quand être séparés est insupportable... Mais qu'être ensemble est impossible ?

Par Susannah Nix
Chez Chatterley

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Auteur

Susannah Nix

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

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The Boyfriend Hypothesis

Susannah Nix

Paru le 04/06/2026

368 pages

Chatterley

18,95 €

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